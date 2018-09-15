المصدر: طوكيو - د ب أ

تراجع الناتج الصناعي الياباني في يوليو الماضي على نحو يفوق التوقعات، حسبما كشفت بيانات وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة اليابانية أمس.

وتراجع الناتج الصناعي في يوليو بنسبة 0.2% شهرياً بدلاً من النسبة المتوقعة مبدئياً وكانت تبلغ 0.1%. وتم تعديل معدل تراجع الصادرات من 1.9% إلى 2%، فيما تراجع المخزون بنسبة 0.2% بما يتفق مع التقديرات المبدئية.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي الياباني بنسبة 2.2% في يوليو.

وكشفت البيانات الاقتصادية تراجع معدل استغلال القدرة بنسبة 0.6% شهرياً مقابل 2.2% في يونيو، في ثالث تراجع على التوالي بالنسبة لاستغلال القدرة.