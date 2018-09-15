«نيشن وايد» يرفع استثماراته الرقمية إلى 4 مليارات إسترليني

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلن اتحاد «نيشن وايد بيلدينغ سوسايتي» البريطاني لتمويل شركات البناء والإنشاءات أنه رصد مبلغ 1.3 مليار استرليني إضافي للتقنية والخدمات المصرفية الرقمية وذلك للمساعدة في تبسيط عملياته وخدماته.

وبحسب صحيفة «ميرور» البريطانية التي نشرت الخبر أمس، فإن هذا الاستثمار يرفع قيمة الاستثمارات الإجمالية التي رصدها «نيشن وايد» لقطاع التقنية على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى 4.1 مليارات إسترليني.

وأفادت «ميرور» أنه من المتوقع أن تساعد هذه الاستثمارات «نيشن وايد» على خلق ما يتراوح بين 750 وألف وظيفة جديدة في مركز جديد للتقنية ينوي الاتحاد إنشاءه خلال الفترة المذكورة. كما نقلت «ميرور» عن مسؤولين بارزين في «نيشن وايد» تصريحات أكدوا فيها أن هذه الاستثمارات تهدف إلى «تبسيط التقنيات المستخدمة في تسيير عمليات الاتحاد وخلق منصات تقنية جديدة».