رئيس «أمازون» يساعد المشردين بملياري دولار

المصدر: دبي - البيان

قرر جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، التبرع بمبلغ ملياري دولار لصندوق خيري أسسه بهدف مساعدة المشردين وإنشاء شبكة جديدة من المدارس. وفق ما ذكره موقع «بي بي سي» الشبكي.

وجاء إعلان بيزوس، أغنى رجل في العالم، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث أوضح أن الصندوق الخيري سيحمل اسم «داي وان فاند».

وفي السابق، واجه بيزوس - الذي تُقدر ثروته بأكثر من 164 مليار دولار - انتقادات لعدم المشاركة في المزيد من الأعمال الخيرية. كما انتقد عضو مجلس الشيوخ الأميركي بيرني ساندرز ظروف العمل في مخازن أمازون. وطلب بيزوس العام الماضي عبر تويتر اقتراحات لأبواب إنفاق لثروته التي شهدت زيادة كبيرة.

وقال الملياردير الأميركي إن الصندوق سوف يسهم في تمويل منظمات «خيرية قائمة تساعد الأسر المشردة» وتمويل «شبكة جديدة من المدارس التمهيدية في مجتمعات محدودة الدخل».