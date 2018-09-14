«بي.إم.دبليو» تطرح جيلاً جديداً من الفئة «إكس2»

المصدر: ميونخ - د ب أ

قدمت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية «بي.إم.دبليو» السيارة «إكس2» للعملاء الذين يبحثون عن سيارة رياضية صغيرة، لكنهم في الوقت نفسه يريدون سيارة أكثر فخامة وأناقة من الفئة «إكس1».

والآن تقدم الشركة الألمانية نسخة جديدة من السيارة «إكس2» باسم «إكس2 إم35 آي» للعملاء الذين يريدون سيارة أقوى وذات طابع رياضي أكثر.تعمل السيارة «بي.إم.دبليو- إكس2 إم35 آي» بأقوى نسخة من محرك توربو سعة لترين، الذي تصل قوته إلى 302 حصان بعزم شدته 332 رطلا لكل قدم. وتمثل هذه الأرقام قفزة كبيرة مقارنة بالجيل السابق من الفئة «إكس2» وهي السيارة «إكس2 إكس درايف 28 آي» حيث تعمل بمحرك قوته 74 حصاناً وعزم 74 رطلاً لكل قدم. كما يعمل المحرك القوي في السيارة «إكس2 إم 35 آي» مع تطبيقات الجر الخلفي للمحرك التربو سعة لترين الذي يعطي قوة 248 حصاناً وعزم شدته 258 رطلاً لكل قدم في سيارة مثل «الفئة الثالثة» و«إكس3».

وتم تزويد السيارة بنظام نقل حركة آلي يعطي 8 سرعات، مع إمكانية التحكم في الانطلاق ونقل الحركة إلى كل العجلات الأربع من خلال نظام الدفع الرباعي القياسي «إكس درايف». وبحسب الشركة الألمانية فإن السيارة الجديدة تستطيع الوصول إلى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.9 ثوان وهو أسرع بمقدار 1.4 ثانية عن معدل تسارع الجيل السابق من هذا الطراز.