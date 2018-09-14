ارتفاع عدد السياح إلى الولايات المتحدة

المصدر: واشنطن - أ ف ب

ارتفع عدد السياح إلى الولايات المتحدة وإنفاقهم مجدداً عام 2017 بحسب ما أعلنت وزارة التجارة الأميركية، مشددة على أن القطاع يساهم إلى حد كبير في اقتصاد البلاد.

وأوضحت الوزارة أن عدد «الزائرين الدوليين» بلغ 77 مليوناً بزيادة 0.7% بالمقارنة مع 2016 بينما بلغ إنقاقهم 251.4 مليار دولار بزيادة 2%.وكان عدد السياح تراجع في 2016 للمرة الأولى منذ 2009.وتابعت أن الخدمات المرتبطة بالسياحة (تذاكر السفر والحجوزات في الفنادق) ساهمت في دعم أكثر من 1.2 مليون وظيفة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وقال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس «المسافرون الدوليون يواصلون الإنفاق على مستويات قياسية في الولايات المتحدة».

وتابع «يواصل قطاع السياحة الأميركية الذي حقق فائضاً تجارياً بأكثر من 77.4 مليار دولار العام الماضي رفع اقتصادنا نحو قمم جديدة».