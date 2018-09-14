«لويدز» تعتزم غلق 15 فرعاً

المصدر: لندن - رويترز

قالت ناطقة باسم مجموعة لويدز المصرفية، إن المجموعة ستغلق 15 فرعاً آخر من فروعها خلال الفترة بين يناير ومارس 2019، وذلك بعد أسبوع من إلغاء البنك البريطاني 380 وظيفة.

أضافت الناطقة أن «جميع الفروع التي أُعلن عن غلقها، سيكون لها مكتب بريد على بعد أقل من نصف ميل، بحيث يمكن للزبائن الاستمرار في الحصول على الخدمات المصرفية في مناطقهم».

وقال اتحاد آكورد إن 23 شخصاً سيخسرون وظائفهم نتيجة للإغلاق.

وتسهم التقنيات الحديثة واعتماد تطبيقات الهاتف المتحرك، في عمل البنوك في العالم، على إنجاز تعاملاتهم عبر الإنترنت، باستخدام الهواتف والأجهزة الذكية، ما يقلص من عمليات البنوك التقليدية، ويقلص من الاعتماد على الموظفين في إنجاز التعاملات للأفراد والمؤسسات.