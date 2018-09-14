التنويع الاقتصادي يقلص دور النفط في ناتج الإمارات

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تقلّصت مساهمة النفط في ناتج الإمارات الإجمالي خلال السنوات الأخيرة ليعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارات.
ورصد التقرير الإحصائي السنوي لوزارة الطاقة 2017 والذي صدر منتصف الأسبوع الجاري ويضم أحدث وأدق الإحصائيات عن قطاع الطاقة في الإمارات من 2012 ـ 2016 التراجع الكبير في مساهمة القطاع البترولي في ناتج الإمارات وتزايد مساهمة القطاع غير النفطي بشكل ملحوظ خلال 5 سنوات الأمر الذي أدى إلى تراجع الصادرات النفطية.
مساهمة القطاع النفطي في الناتج الإجمالي للإمارات
الناتج بالأسعار الجارية
2012 1.37 تريليون درهم
2016 1.31 تريليون درهم
معدل نمو الناتج
2012 6.8 %
2016 - 0.3 %
مساهمة القطاع غير النفطي
2012 838 مليار درهم
2016 1.1 تريليون درهم
مساهمة القطاع النفطي
2012 537 مليار درهم
2016 253 مليار درهم
مساهمة القطاع النفطي في الناتج
2012 39.1 %
2016 19.3 %
مساهمة النفط في صادرات الدولة
الصادرات السلعية وإعادة التصدير
2012 1.3 تريليون درهم
2016 1.1 تريليون درهم
إعادة التصدير
2012 489 مليار درهم
2016 532 مليار درهم
الصادرات السلعية
2012 831 مليار درهم
2016 550 مليار درهم
الصادرات غير النفطية
2012 367 مليار درهم
2016 380 مليار درهم
الصادرات النفطية
2012 464 مليار درهم موزعة على:
نفط خام 378 مليار درهم
غاز طبيعي 50 مليار درهم
منتجات بترولية 35 مليار درهم
2016 170 مليار درهم موزعة على:
نفط خام 92 مليار درهم
غاز طبيعي 22 مليار درهم
منتجات بترولية 56 مليار درهم
الأهمية النسبية للصادرات النفطية من إجمالي السلعية
2012 55.8 %
2016 31 %
الأهمية النسبية للصادرات النفطية من إجمالي الصادرات وإعادة التصدير
2012 35 %
2016 15.7 %