نمو طلبيات الآلات اليابانية في يوليو

المصدر: طوكيو- د ب أ

ارتفعت طلبيات الآلات الرئيسية في اليابان 11% في يوليو مقارنة بالشهر السابق له، في أول ارتفاع لها خلال 3 أشهر حسبما ذكرت الحكومة اليابانية أمس.

وجاء هذا الرقم أفضل من توقعات بنمو 5.5% من قبل محللين استطلعت صحيفة «نيكي بيزنس ديلي» آراءهم، وتبع انخفاضاً بنسبة 8.8% في يونيو.

وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان: إن طلبيات الأجهزة الأساسية للقطاع الخاص، التي تستثني فئات متقلبة مثل السفن ارتفعت إلى 918.6 مليار ين (8.3 مليارات دولار).

وتعتبر هذه الأرقام مؤشراً على الإنفاق الرأسمالي في المستقبل.

وارتفع أيضاً الطلب الخارجي، وهو مؤشر على الصادرات المستقبلية بنسبة 6% على أساس شهري، ليصل إلى 980 مليار ين في يوليو، بعد تراجع 12% في يونيو.