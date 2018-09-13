وجهات «مِراس» تستقبل زوارها بخصومات وعروض جديدة

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تتعاون وجهات مِراس «سيتي ووك» و«ذا بييتش» و«بوكس بارك» و«ذا أوتليت فيليدج» و«السيف» و«لا مير» لتقديم المزيد من الخصومات والعروض حتى 30 الجاري عبر تطبيق SunSational Summer بهدف إسعاد زوارها العائدين من الإجازات على قضاء أمتع الأوقات.

وتقدم النسخة الثالثة من الحملة 15 صفقة جديدة عبر تطبيق SunSational Summer المتاح للتحميل المجاني عبر متجري هواتف «أندرويد» وiOS. ويحفل التطبيق بالعروض الخاصة من المطاعم والمحال التجارية وصالونات التجميل ومرافق الصحة واللياقة البدنية، بالإضافة إلى عروض مواقع الترفيه والتسلية والمطاعم وشركات تجارة التجزئة في وجهات مِراس الترفيهية المميزة.

وستقوم «سيتي ووك» بمنح خصم 25-35% على جميع دراجات الركوب والباقات وخصم 20% على جميع مشتريات التجزئة - ذا بوتشر شوب آند جريل.

ذا بييتش

أما عروض ذا بييتش فتتضمن خصم 20% على الفاتورة الإجمالية- جوز كافيه وخصومات غروب الشمس من «سي بريز» 50% على المقاعد الشمسية والنهارية، وأكواخ الكابانا بين 4:00 عصراً و7:00 مساءً - سي بريز وتقدم فالترانس فاليه باركينغ خصماً 50% من الأحد وحتى الأربعاء.

كما تقدم فالترانس فاليه باركينغ خصم 50 % من الأحد وحتى الأربعاء.

وتشمل عروض السيف على خصم 20% على جميع أغطية الموبايلات من آي كليك وزينة وصلصة مجانية مع كل مغرفة إضافية من الآيس كريم بسعر 17 درهماً من جيلي بيلي آيس كريم وخصم 25% على القائمة في مطعم خوفو.

أما عروض لا مير فتقدم خصماً 30% على الفاتورة النهائية في مطعم ومقهى كريبتاستيك بالإضافة إلى زينة وصلصة مجانية مع كل مغرفة إضافية من الآيس كريم بسعر 17 درهماً من جيلي بيلي آيس كريم كما يمنح برتزل وورلد عرض اشتري واحد وأحصل على كوب ايس كريم مجاناً كما تقدم سي بريز خصومات غروب الشمس بنسبة 50 % على جميع المقاعد الشمسية والغرف النهارية بين 4 عصراً إلى 7 مساء.