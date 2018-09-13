سوق الطاقة الخضراء يفتتح أبوابه مجدداً في «التنين 2»

المصدر: دبي - البيان

يقدم سوق الطاقة الخضراء، الذي يستعد لافتتاح أبوابه مجدداً مع المزيد من منتجات الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة في سوق التنين 2، فرصة استكشاف العروض المذهلة على المنتجات الموفرة للطاقة.

ويعود سوق الطاقة الخضراء 13 ـ 22 الجاري بالمزيد من العروض والصفقات على أحدث الأجهزة الموفرة للطاقة والعاملة بالطاقة الشمسية بعد النجاح الذي حققه الحدث في دورته الأولى في أبريل الماضي.

ويفتتح سوق الطاقة الخضراء أبوابه يومياً من 10 صباحاً وحتى 10مساءً في الطابق الأرضي لسوق التنين 2.

وتستعرض هذه المتاجر مجموعة واسعة من المنتجات المخصصة للمنازل أو الاستخدامات الخارجية مثل الأجهزة المخصصة لمواقف السيارات والتخييم والأنشطة الخارجية، ومصابيح الحائط ومجساتها.