«راين اير» تلغي رحلات بسبب إضراب

المصدر: برلين - أ ف ب

أضرب الطيارون الألمان لدى شركة راين اير وطواقم الطائرات أمس، ما تسبب في إلغاء رحلات آلاف الركاب وذلك في آخر جولة ضمن معركة المطالبة برفع الرواتب وتحسين ظروف العمل.

وقالت شركة الطيران الأيرلندية المنخفضة الكلفة إنها ستلغي 150 من 400 رحلة مقررة من وإلى ألمانيا بسبب الإضراب الذي وصفته بـ«غير المقبول» و«غير الضروري».

وأضافت أنه ستضطر ربما إلى إغلاق عدد من المكاتب وإلغاء وظائف إذا ما استمرت الإضرابات. ودعت نقابة الطيارين الألمان ونقابة العمال فيردي إلى إضراب لمدة 24 ساعة بعد الإعلان عن عدم إحراز تقدم في المحادثات مع إدارة راين اير. ويتوقع أن يعلن مسؤولو النقابات عن تفاصيل الإضراب في بروكسل اليوم.