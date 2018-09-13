«هوندا» علامة مفضلة للمرة الرابعة على التوالي

المصدر: دبي - البيان

نالت علامة هوندا للعام الرابع على التوالي جائزة العلامة التجارية المفضلة لسيارات سيدان، وفقاً لاختيار قراء «ذا فليبينو تايمز» الصحيفة الفلبينية الرائدة في الإمارات.

وتسلم الجائزة فاردين سارا المدير العام للمبيعات والتسويق في «الفطيم هوندا» ضمن حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز في دبي.

وتشمل مجموعة سيارات «الفطيم هوندا» سيارة هوندا أكورد الجديدة كلياً، التي تم إطلاقها مبكراً هذا العام، وسيارة هوندا سيفيك الأنيقة ذات التصميم الرياضي المتطور، التي تمنح الراحة المثلى وتقدم أفضل كفاءة في استهلاك الوقود في فئتها- وهوندا سيتي وهوندا جاز، التي تتيح تعددية بالاستخدامات لا مثيل لها، وذلك بفضل كونها الأوسع حجماً ضمن فئتها فضلاً عن عدد من الإعدادات الخاصة لتحميل البضائع أو الركاب.

وقال إريك بينافينتي، المدير الإقليمي لشركة الفطيم هوندا: «يسرنا الفوز بالجائزة، التي تشكل شهادة قيمة للتقدير الذي يكنّه المجتمع الفلبيني في الإمارات لسيارات هوندا ولجودتها الممتازة وتحملها وموثوقيتها وأدائها العالي. وتتميز هذه الجائزة بأهمية كبيرة وتشكل مصدر فخر لنا مع استمرارنا في السعي لتلبية احتياجات وتطلعات عملائنا، الذين يشكلون محور اهتمامنا».