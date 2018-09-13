قفزة للبطالة الكورية الجنوبية في 8 سنوات

المصدر: سيئول- وكالات

ارتفع معدل البطالة في كوريا الجنوبية لأعلى مستوياته في 8 سنوات، خلال أغسطس مع ارتفاع الحد الأدنى الإلزامي للأجور، ليلقي بمزيد من الأعباء على الرئيس والحكومة.

وارتفعت البطالة إلى 4.2% خلال أغسطس من 3.8% في يوليو حيث زاد عدد العاطلين عن العمل بمقدار 134 ألف فرد مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ويشهد سوق العمل أسوأ أداء له منذ يناير 2010 عندما كان الاقتصاد يستعيد توازنه عقب الأزمة المالية العالمية وفقدان 10 آلاف وظيفة.

وصرح وزير المالية «كيم دونج يون» أمس بأن الحكومة بحاجة إلى تعديل سياسات الأجور، مشيراً إلى رفع الحد الأدنى للأجور بوتيرة أقل في المستقبل.