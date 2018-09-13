تغريم موردي دجاج تلاعبوا بالأسعار

المصدر: سنغافورة - د ب أ

أعلنت الهيئة المسؤولة عن مراقبة الممارسات الاحتكارية في سنغافورة فرض غرامات، تصل قيمتها إلى 26.9 مليون دولار سنغافوري (19.5 مليون دولار) على 13 من موردي الدجاج الطازج على خلفية واحدة من أكبر فضائح التلاعب بالأسعار التي تشهدها البلاد.

وأوضحت «مفوضية المنافسة والمستهلك في سنغافورة» أمس أنها فرضت الغرامات على الشركات، التي تقوم بتوريد دجاج كامل أو أجزاء من الدجاج أو الدجاج المجهز، لتورطها في «اتفاقيات مناهضة للمنافسة».

وخلُص تقرير أجرته المفوضية على مدار أربع سنوات إلى أن الموردين «انخرطوا في مناقشات حول الأسعار، كما قاموا بتنسيق حجم وتوقيت الزيادات في أسعار منتجات الدجاج الطازج في سنغافورة» في الفترة من 2007 وحتى 2014.