تراجع أسعار المنتجين في أميركا

المصدر: واشنطن - وكالات

انخفضت تكلفة مبيعات الجملة الأميركية للمرة الأولى في عام ونصف العام خلال أغسطس الماضي على غير المتوقع، مع تراجع تكاليف الخدمات والأغذية.

وتراجع نمو مؤشر أسعار المنتجين 0.1% الشهر الماضي مقابل التوقعات بنموه بنسبة 0.2%، وفقاً لتقرير وزارة العمل الصادر أمس، ويُعد ذلك هو التراجع الأول منذ فبراير 2017.

أما على أساس سنوي، فانخفض المؤشر إلى 2.8% من 3.3%، ما يشير إلى تراجع الضغوط الصعودية على الأسعار بعد أن سجل المؤشر أعلى وتيرة نمو سنوية في سبع سنوات منذ شهرين.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات بنسبة 0.14% إلى 95.1120 خلال التعاملات بينما ارتفع الدولار أمام اليورو هامشياً بنسبة 0.09% إلى 1.1596، وصعد أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.14% إلى 1.3015.