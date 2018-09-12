165 مليون مشاهدة لبوابة الأخبار التقنية

المصدر: دبي - البيان

حققت البوابة العربية للأخبار التقنية «aitnews» التي تحتفي بالعيد 13 لانطلاقها اليوم عدداً من الإنجازات التي أهّلتها للفوز بعدد من الجوائز المحلية والإقليمية ووضعتها في صدارة المواقع الإخبارية التقنية المتخصصة عربياً.

وسجلت البوابة أكثر من 165 مليون صفحة مشاهدة عبر موقعها كما حققت رقماً قياسياً آخر بتزويدها كبرى وسائل الإعلام العربية الرائدة بأكثر من 45 ألف مادة إعلامية لأبرز المستجدات التقنية المحلية والعالمية.

وقال أحمد عبد القادر، المؤسس والرئيس التنفيذي للموقع: «انطلقت البوابة العربية للأخبار التقنية من «دبي للإعلام» سبتمبر 2005 وفق رؤية طموحة واستراتيجية واضحة هدفها دعم المحتوى العربي على الإنترنت، وتقديم محتوى إخباري تقني متخصص». وأشار إلى أن البوابة العربية للأخبار التقنية قدمت أكثر من 45000 مادة إعلامية متخصصة بالشأن التقني.