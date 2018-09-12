«آبل» تهدي عشّاقها منتجات جديدة اليوم

المصدر: Ⅶدبي - وائل اللبابيدي

تكشف «آبل» النقاب مجدداً اليوم عن حزمة جديدة من منتجاتها تشمل 3 هواتف سيتراوح سعرها من 600 إلى ألف دولار ويشبه تصميمها إلى حد بعيد تصميم هاتف «آيفون X» ولكن بمعالج A12 الجديد وأحجام ومواصفات مختلفة، بالإضافة إلى جهاز «ماك بوك» وساعة «آبل 4» وجهاز «آيباد» وخدمة تلفزيون جديدة، وبالطبع 12 IOS ، الذي يعتبر أهم تحديث لنظام تشغيل هواتف «آيفون»، وأكثرها عملية حتى الآن. وسيقوم الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك اليوم بالكشف عن منتجات آبل الجديدة الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات، حيث سيتمكن الملايين من عشّاق «آبل» حول العالم من مشاهدة بث حي ومباشر للحدث الذي سينطلق من مسرح «ستيف جوبز» في «آبل بارك» مقر الشركة في مدينة «كوبرتينو» في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

بث حي

وسيتم خلال الحدث الذي سينقل عبر «يوتيوب» و«تويتر» وصفحة مخصصة في مواقع «آبل» الإلكترونية، استعراض هواتف «آيفون» الثلاثة الجديدة والتي تشير آخر التقارير إلى أنه سيطلق عليها أسماء «آيفون Xc» بشاشة LCD قياس 6.1 بوصات، و«آيفون Xs» بشاشة OLED قياس 5.8 بوصات، و«آيفون Xs Max» بشاشة OLED قياس 6.5 بوصات. وستتوفر الهواتف الجديدة للطلب المسبق اعتباراً من 14 سبتمبر، وبدء التسليم في 21 من الشهر نفسه.

عوائد

وتقول بلومبيرغ إنه في حين تراجع نمو الهواتف الذكية في النصف الأول من العام، فقد استفادت «آبل» التي بلغت عوائدها 53.3 مليار دولار بنهاية الربع المنتهي 30 يونيو 2018، في المقابل من كسب المزيد من الحصة السوقية بفضل مبيعات هواتف «آيفون» المسؤولة عن حوالي 60% من عوائد الشركة بالإضافة إلى مبيعات العديد من الأجهزة والملحقات من «آبل» والاشتراكات المختلفة.

وتبرز في الأفق مخاوف «آبل» من أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً إضافية على المنتجات الواردة من الصين حيث تصنّع «آبل» أجهزتها، سيؤدي إلى احتمال أن ترفع الشركة أسعار بعض منتجاتها مثل ساعة «آبل» وسماعات «إير بودز»، وأدت دعوة الرئيس الأميركي ترامب السبت الماضي الشركة لتعود إلى حضن الوطن وتصنّع أجهزتها في الولايات المتحدة إلى تراجع سعر سهم الشركة 1% إلى 219.11 دولاراً، ويستمر تراجعه ليسجل إغلاقه بتداولات أول من أمس 218.33 دولاراً.