ابتكار لضمان سلامة التواصل بين السيارات ذاتية القيادة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت فولفو للسيارات مفهومها 360c لمعالجة أحد أهم التحديات التي تواجه اعتماد التكنولوجيا الذاتية وتنادي بمعيار عالمي جديد لضمان سلامة التواصل بين السيارات ذاتية القيادة والسائقين الآخرين على الطرقات.

وترتبط القيادة الذاتية والسلامة بشكل وثيق.

إلا أن اعتماد التكنولوجيا للقيادة الذاتية سوف يتبلور تدريجياً ولن يأتي بين ليلة وضحاها. كما أنه سوف يتم طرح السيارات ذاتية القيادة بالكامل على الطرقات مع السائقين الآخرين لتشارك الطرقات نفسها وبالتالي يصبح من المستحيل النظر إلى السائق الآخر مباشرة للتعرّف على نيته وهي أحد العناصر الأساسية من التفاعل المروري اليوم.

وفي إطار تطوير مفهوم 360c، عمد مهندسو فولفو للسيارات إلى التطرق إلى كيفية ضمان التواصل بين السيارات ذاتية القيادة والسائقين الآخرين بشكل آمن وسليم. كما تم التركيز على وضع معيار قابل للتطبيق عالمياً لكي تكون الاعتبارات التي ينظر إليها السائق نفسها بغض النظر عن علامة أو مصنع السيارة ذاتية القيادة.

ووضع 360c نظاماً خارجياً يعتمد على الأصوات والألوان والبصريات والحركات ويجمع بينها كلها للتواصل والتعرّف على نية المركبة ما يعني أن السائق قادر على معرفة تصرف السيارة الأخرى بوضوح في كل وقت.

الأهم هو أن تصميم 360c لتقنية التواصل السليم والآمن ركز على جعل السيارة تعلن عن نيتها للسائقين ولن تتمكن أبداً من إملاء أية توجيهات وإرشادات على السائقين الآخرين.