كاميرا جديدة بأسرع تركيز تلقائي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت كانون أمس توسيع تشكيلتها من كاميرات الإطار الكامل من خلال إطلاق نظام التصوير الثوري الجديد EOS R وأول كاميرا بحامل عدسات RF المبتكر الجديد حيث تأتي الكاميرا مزوّدة بأسرع تركيز تلقائي في العالم كما أنها أول كاميرا قادرة على ضبط التركيز البؤري في ظروف إضاءة منخفضة بتعريض ضوئي قدره -6EV وتصوير صامت تماماً، ما يتيح نتائج احترافية مذهلة في كل مرة.

وتستند تشكيلة عدسات RF الجديدة المبتكرة إلى الإرث الغني والتميّز الرفيع لتقنيات صناعة العدسات في كانون، فيما تتيح ملحقات التصوير للمصورين وصانعي الأفلام خيارات إبداعية وتخصيصية أوسع من قبل.وتمّ بناء نظام التصوير الجديد EOS R بصورة شاملة ليتيح مستوى غير مسبوق من الإبداع وليعطي صوراً أثرى وأدقّ تفصيلاً.