ارتفاع عدد الوظائف في فرنسا

المصدر: باريس - د ب أ

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي (آنسي) أمس، ارتفاعاً طفيفاً في عدد الوظائف في فرنسا خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء فقد ارتفع عدد الوظائف التي تمت إضافتها إلى سوق العمل في فرنسا خلال الربع الثاني من العام الحالي بمقدار 12.5 ألف وظيفة، بعد ارتفاعه بمقدار 47.5 ألف وظيفة خلال الربع الأول من العام.

في الوقت نفسه استمر تراجع عدد الوظائف في القطاع العام حيث انخفض خلال الربع الثاني 11.8 ألف وظيفة، في حين زادت الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 24.3 ألف وظيفة بعد زيادتها بمقدار 48.8 ألف وظيفة خلال الربع الأول.