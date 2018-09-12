«رينساس» تستحوذ على «آي.دي.تي»

المصدر: طوكيو - د ب أ

أعلنت شركة أشباه الموصلات اليابانية «رينساس إلكترونيكس» اليابانية، أمس، اعتزامها الاستحواذ على منافستها الأميركية «إنتجرتيد ديفايس تكنولوجي» (آي.دي.تي) مقابل حوالي 6.7 مليارات دولار لتعزيز وجودها في سوق الرقائق الإلكترونية للسيارات.وستدفع «رينساس» 49 دولاراً نقداً لكل سهم من أسهم الشركة الأميركية، حيث ستتحوّل الشركة ومقرها ولاية كاليفورنيا إلى فرع مملوك بالكامل للشركة اليابانية.وبحسب «رينساس» فإنها ستموّل الصفقة من خلال مواردها الذاتية إلى جانب قروض مصرفية بقيمة 679 مليار ين (6.1 مليارات دولار) ومن المتوقع إتمام الصفقة بنهاية يونيو 2019.

وقال «جريجوري ووترز» الرئيس التنفيذي لشركة «آي.دي.تي» إن الكيان الجديد الناتج عن صفقة الاستحواذ سيمتلك القدرات الأساسية التي يحتاجها العملاء في عصر اقتصاد البيانات الحديث.