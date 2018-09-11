«ماجد الفطيم» تعزز حضورها الدولي في أكبر منشأة تزلج في العالم بالصين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت ماجد الفطيم، الشركة الرائدة في تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، أمس، بأنها ستقدم خدمات استشارية في التصميم والتطوير لمنتجع «وينتاستار شنغهاي» أكبر منتزه تزلج داخلي في العالم تديره شركة التطوير العقاري والترفيه «كي أو بي ليمتد».

ويمثل المشروع الذي تديره «ماجد الفطيم للتسلية والترفيه» أول دخول للشركة إلى السوق الدولية خارج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو أول مشروع داخلي للأنشطة الترفيهية الثلجية في الصين.

ويستند الإعلان إلى خبرات شركة ماجد الفطيم في سكي دبي، أول وجهة تزلج وأنشطة ثلجية داخلية في الشرق الأوسط. وتستقبل سكي دبي مليون زائر سنوياً، وكانت قد فازت بجائزة «أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم» لعامي 2016 و2017 من قبل جوائز التزلج العالمية.

وترسيخاً لمكانتها كواحد من أكبر مطوري ومشغلي منشآت الترفيه الثلجي في العالم، أطلقت ماجد الفطيم 2017 أول منتجع تزلج داخلي في أفريقيا في سكي مصر وتعمل حالياً على تطوير سكي السعودية ومنتجع ثلجي في عُمان كما ستقوم بتشغيل منتجع ثلجي في أبوظبي في ريم مول.

حضور دولي

ومن خلال شراكتها مع وينتاستار شنغهاي، توسع ماجد الفطيم حضورها الدولي وتعزز بسرعة مكانتها الرائدة في صدارة القطاع.

ويمتد منتجع وينتاستار شنغهاي للتزلج المستوحى من جبال الألب على مساحة 90,000 متر مربع، وسيضم ثلاثة منحدرات تزلج ذات درجات صعوبة متفاوتة، تشمل منحدراً يتوافق مع المعايير الأولمبية للتدريب. وأما بالنسبة لغير المتزلجين، فسيضم المنتجع 25 وجهة من ألعاب الثلج.

وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لدى ماجد الفطيم للمشاريع: «نحن سعداء بالعمل مع (كي أو بي ليمتد) لتقديم خبراتنا العميقة في تطوير ما سيصبح واحداً من أعظم المنشآت الترفيهية الثلجية الداخلية في العالم.

تؤكد هذه الشراكة على المعرفة والخبرات الواسعة لشركة ماجد الفطيم في تصميم وتطوير وتشغيل المنشآت الترفيهية الثلجية الداخلية التي من شأنها تغيير تفضيلات العملاء. ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة تمثل بداية لحضور دولي واسع عندما يتعلق الأمر بمرافق الترفيه الثلجي في الأماكن المغلقة».

وقالت أونغ تشيه تشينغ، الرئيس والمدير التنفيذي لـ «كي أو بي ليمتد»: «سيساعد سجل شركة ماجد الفطيم الناصع في تعزيز رؤية وينتاستار شنغهاي بتقديم ألعاب ثلج وتزلج داخلي آمنة ومتطورة تكنولوجياً ورفيعة المستوى في الصين».