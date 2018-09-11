طيران الإمارات تُشغّل العملاقة A380 إلى سان بطرسبرغ

المصدر: دبي- البيان

أعلنت طيران الإمارات أمس عن عزمها تشغيل طائرة A380 الايرباص العملاقة بين دبي وسان بطرسبرغ، بدلاً من البوينغ 777 في موسم العطلات المقبل لتلبية طلب العملاء المتنامي على السفر خلال العطلة المدرسية.

وسوف تستخدم الناقلة على رحلتيها «ئي كيه 175/176» بين مطاري دبي وسان بطرسبرغ الدوليين، خلال الفترة من 25 حتى 29 أكتوبر 2018 طائرة A380، توفر 14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً تتحول إلى سرير مستوٍ في درجة رجال الأعمال، و429 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية.

وتغادر رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 175» من مطار دبي الدولي الساعة 3:45 عصراً، وتصل إلى سان بطرسبرغ الساعة 8:50 مساءً. أما رحلة العودة «ئي كيه 176»، فتقلع من مطار سان بطرسبرغ الدولي الساعة 11:55 ليلاً، لتصل إلى مطار دبي الدولي الساعة 6:55 صباح اليوم التالي.

وسوف تصبح هذه المرة الأولى التي تشغل فيها طيران الإمارات طائرة من هذا الطراز العملاق إلى سان بطرسبرغ، ما يؤكد جاهزية المطار واستعداده لاستيعاب الطائرة ذات الطابقين.

إلى ذلك نالت طيران الإمارات، جائزة «ناقلة العام المفضلة لدى الفلبينيين»، ضمن «جوائز ذا فيليبينو تايمز 2018»، للعام الثاني على التوالي، وذلك نتيجة لاختيار قراء الصحيفة والتصويت عبر الإنترنت.