البيئة متعددة الثقافات تحفّز إبداع الموظفين في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

كشفت دراسة أجرتها «لينكدإن» ، أن التنوع في مكان العمل يعزز الإبداع إلى حدّ كبير.

حيث أكد 57.3% من الموظفين في دولة الإمارات أن قدراتهم الإبداعية قد نمت بفضل تعرضهم لثقافات متنوعة، في حين أكدت نسبة 59% منهم على الفائدة الكبيرة التي تحققت لهم ضمن بيئة الثقافات المتعددة.

وأوضحت أن الموظفين في الإمارات يحظون بأنماط مختلفة من عوامل التحفيز التي تسهم في نجاحهم ضمن بيئة العمل مثل المشجعين والزملاء حيث يعود الفضل لمساهماتهم في التطوّر المهني. ومع تحوّل المكاتب إلى منازل أخرى لمعظم الموظفين، بدأ دور مجتمع بيئة العمل يحظى بأهمية في التأثير على النجاح المهني للموظفين.