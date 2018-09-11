تشانج يخلف جاك ما في قيادة «علي بابا»

المصدر: بكين - رويترز

يعتزم جاك ما المؤسس المشارك لمجموعة علي بابا القابضة أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في الصين الاستقالة من منصب رئيس مجلس الإدارة خلال عام ليركز على أعمال الخير والتعليم وسيخلفه المدير التنفيذي الحالي دانيال تشانج.

وكان ما الذي أكمل عامه 54 أمس تحدث كثيراً من قبل عن خطط للتنحي، مصراً على أن إدارة «علي بابا» يجب أن تكون شابة نسبياً وأن تقاعده من غير المتوقع أن يؤثر على إدارة الشركة.

وقالت الشركة إن ما سيتخلى عن منصب رئيس مجلس الإدارة بعد عام وإنه سيكمل فترته الحالية في مجلس إدارة علي بابا بعد الاجتماع العام السنوي للشركة في 2020 وتخلى ما عن منصب الرئيس التنفيذي في عام 2013.

ويشغل تشانج (46 عاماً) منصب الرئيس التنفيذي منذ عام 2015 بعدما شغل منصب مدير العمليات ويعرف بأنه صاحب فكرة «يوم العزاب» الذي يوافق 11 نوفمبر وهي فعالية أطلقتها «علي بابا» وأصبحت أكبر يوم للتسوق الإلكتروني في العالم وسيحتفظ تشانج أيضاً بمنصب الرئيس التنفيذي.