«رولز-رويس» ترتقي بفخامة الخصوصية

المصدر: جودوود - البيان

أعلنت رولز-رويس خلال فعاليات معرض تشنغدو للسيارات 2018 عن تقديم «جناح الخصوصية» في سيارات فانتوم ذات قاعدة العجلات الممتدة، وهو ابتكارٌ يوفّر مستويات لا تُضاهى من الخصوصية والفخامة.

وكما كانت طوال 90 سنة مضت، تُعتبر فانتوم اليوم منتج الفخامة الأبرز في العالم. وتجمع حكاية هذه السيارة الأسطورة أهمّ الشخصيات الأكثر تأثيراً ونفوذاً في العالم من رجال ونساء يطالبون بـ«فخامة الخصوصية» أينما كانت وجهتهم. وتعبيراً عن فهمها العميق لهذا الطلب، حققت العلامة «جناح الخصوصية» الذي وفّقت فيه ما بين الوظيفة العملية والفخامة بدون المساومة على المساحة وراحة الركاب الخلفيين.