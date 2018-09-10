ساعة ذكية تراقب الصحة وترتقي بأسلوب الحياة

المصدر: Ⅶدبي- البيان

فيما يلملم الصيف أمتعته للرحيل، يعود سكان الإمارات والمنطقة إلى روتين حياتهم مع تركيز كبير على الصحة واللياقة البدنية والأناقة، ومع تحوّل الإكسسوارات الرقمية المعنية بالصحة إلى ضرورة في الحياة المعاصرة، تبرز ساعة HUAWEI TalkBand B5 كونه حلاً مثالياً، يضفي مزيداً من الأناقة على مرتديها.

وتتألق الساعة بأداء بصري أفضل مع شاشة لمس أكبر حجماً قياسها 1.13 بوصة وتعتبر بمثابة جهازين هجينين في منتَج واحد، يعمل سمّاعة بلوتوث وجهاز ذكي لتتبّع ومراقبة الصحة.

وأصبحت الشاشات الكبيرة توجهاً عصرياً واضحاً مع الأجهزة التقنية المنتشرة مثل الهواتف المتنقلة، والتلفاز، وأجهزة الكمبيوتر؛ ومع ذلك، ما زالت معظم الإكسسوارات الرقمية الذكية تمتلك شاشات أصغر حجماً. وبناء على منهجية هواوي، التي تركز على العملاء وأبحاثها المستمرة لتلبية احتياجات السوق، وخلافاً لمعظم المنتجات الذكية المماثلة في السوق، توفر أحدث ساعات HUAWEI TalkBand B5 تجربة بصرية مبتكرة مع شاشة أكبر حجماً.

وتمتاز الساعة بشاشة ملونة عالية الوضوح قياس 1.13 بوصة، لتتيح تأثيرات بصرية رائعة وألواناً نابضة بالحياة، بينما تتيح عرض مزيد من المحتوى.وتتألق الساعة بتصميم أنيق مع طبقة حماية زجاجية كاملة للشاشة المنحنية بتقنية 2.5D. وفضلاً عن خواصها المقاومة للغبار يسهل تنظيف الساعة.