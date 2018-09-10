«هافال إتش 6» الرياضية تصل إلى الإمارات

المصدر: Ⅶدبي - البيان

دشنت شركة السويدان التجارية، وهي فرع السيارات في مجموعة النابودة للمشاريع، طرازاً جديداً من العلامة التجارية (هافال)، من السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات في الإمارات، وهي سيارة تبدو مهيَّأة للمنافسة مع العلامات الكبرى والشهيرة.

تم يوم الخميس الماضي تدشين طراز هافال إتش 6 بمعارض سويدان التجارية في شارع الشيخ زايد.ويعد موديل (إتش 6) أحدث ما دشنته سويدان التجارية، الموزع الحصري لسيارات (هافال) بكل طُرُزها في الإمارات.

وتقوم شركة (جريت وول موتورز) الصينية، بإنتاج السيارة (إتش 6) التي يُتوقع لها أن تفوق كل الأفكار القديمة السابقة، من خلال ما تضمه من مجموعة واسعة من الإضافات الفاخرة التي تأتي كعناصر ثابتة بما في ذلك الطاقة الدافعة بالحقن (تيربو)، والمسَّاحات الحساسة للمطر من (بوش) وكاميرا صف السيارة التي تتيح الرؤية بزاوية 360 درجة، كما أن هذه السيارة ترفع المعايير السابقة للسيارات العائلية المدمجة فذلك الطراز الفاخر مزود بعجلات من السبائك وكاميرا للتحرك الخلفي.

وقال سويدان النابودة، المدير التنفيذي لمجموعة النابودة للمشاريع: «إننا نشعر بالسعادة لنجاحنا في جلب الطراز الجديد إتش 6 إلى الإمارات هذه السيارة مؤهلة لرفع المستوى المعتاد في السيارات العائلية الرياضية المتعددة الاستخدامات، كما أنها تعكس حرفية فائقة من خلال التصميم الجديد الأنيق».