«كاسكيد» ياس مول تطلق فعاليات نهاية الأسبوع

المصدر: Ⅶأبوظبي ـ البيان

أعلنت وجهة كاسكيد الترفيهية في ياس مول أبوظبي عن إطلاق فعاليات نهاية الأسبوع للعائلات احتفالاً بقرب حلول موسم الشتاء خلال أيام الجمعة والسبت من 2 ظهراً وحتى 8 مساءً بين 14 و29 ديسمبر 2018.

وتتمتع وجهة كاسكيد الترفيهية بأجواء عائلية دافئة، وإطلالات على النافورة الموسيقيّة الراقصة، وسوف تتضمن الفعاليات خلال أيام الجمعة دروس الطهي، والألعاب التفاعلية الخاصة بتحضير الأطعمة.

وخلال أيام السبت، ستُقام أنشطة إضافية تتضمّن الألعاب الحيّة باستخدام مكوّنات الأطعمة، بالإضافة إلى مسابقات وتحديات واختبارات ستُبهج الضيوف من جميع الأعمار، وسيُقام كل نشاط لمدة 30 دقيقة كل ساعة، إلى جانب مسابقات تناول الفطائر المحلاة، والتقاط الدونات بدون استخدام الأيدي، ومسابقة التعرّف على المكوّنات والأطعمة باللمس.

ويبلغ رسم الدخول إلى الأنشطة 20 درهماً للطفل، أو مجاناً عند إنفاق 20 درهماً في أحد مطاعم وجهة كاسكيد الترفيهية.

وسوف تتضمن الفعاليات أيضاً عروض الرقص وعزف الموسيقى الحية، وعروض لاعبي الخفة والحركات البهلوانية، وسيتم تنظيم مسيرات وعروض أزياء تحاكي أشكال الفاكهة، كما سيقوم مجموعة من الفنانين الموهوبين بمجال تشكيل وطي البالونات بإبهار الضيوف أثناء تحويل البالونات إلى أشكال الطعام.