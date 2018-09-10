ترامب يدعو «آبل» لصناعة منتجاتها في أميركا

المصدر: واشنطن- رويترز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب على «تويتر»: «إن على شركة آبل أن تصنع منتجاتها داخل الولايات المتحدة إذا كانت تريد أن تتجنب فرض رسوم جمركية على الواردات القادمة من الصين».

وأبلغت الشركة مسؤولين بقطاع التجارة في خطاب بأن الرسوم الجمركية المقترحة ستؤثر في أسعار «عدد كبير» من منتجات أبل، بما في ذلك الساعات، لكنها لم تذكر هواتف آيفون.

وكتب ترامب على «تويتر» قائلاً: إن «أسعار أبل قد ترتفع بسبب الرسوم الجمركية الكبيرة التي قد نفرضها على الصين، لكنّ هناك حلاً سهلاً ستكون الضريبة فيه صفر، بل وسيكون هناك حافز ضريبي. اصنعوا منتجاتكم في الولايات المتحدة بدلاً من الصين. ابدأوا في بناء مصانع جديدة الآن».