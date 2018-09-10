«كریم» تطلق عملیاتها في الخرطوم

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «كریم» عملیاتها في العاصمة السودانیة الخرطوم لیصل بذلك عدد البلدان التي تقدّم فیها كریم خدماتها إلى 14 .ویأتي وصول كریم إلى السوق الجدید تجسیداً لمهمة كریم بتبسیط حیاة الناس وبناء مؤسسة مستدامة تُحيي روح الإلهام وسیكون بإمكان العملاء حجز التوصیلات بحسب الطلب أو حجز رحلات مجدولة مسبقاً باستخدام تطبیق كریم الذي یمكّنهم من اختیار نوع السیارة المرغوب من بین تشكیلة من السیارات الخاصة المرخصة والمكیفة.

وقال مدثر شیخة، الرئیس التنفیذي والشریك المؤسس لشركة كریم: «سعداء بإطلاق خدماتنا في الخرطوم، فقد أصبح بإمكاننا إیجاد فرص تجاریة واعدة وفرص عمل جذابة إضافة إلى خدمة التنقل وجمیعها عناصر ستؤدي إلى تحسین وتعزیز قطاع النقل. ستكون الخرطوم هي نقطة الانطلاق ونخطط لتوسیع خدماتنا لتشمل جمیع مدن السودان في المستقبل القریب».