راكب مزعج يجبر طائرة على العودة بعد ساعتين من الاقلاع

المصدر: د ب ا

ذكر تقرير اعلامي اليوم الأحد أن طائرة رحلة جوية مباشرة من مدينة بيرث الاسترالية إلى لندن اضطرت إلى العودة إلى المطار بعد ساعتين من الاقلاع بسبب راكب مزعج.

وبعد عودة الطائرة "بوينغ 787-9 دريملاينر" في رحلتها رقم "كيو اف 9" التابعة لشركة "كانتاس" الاسترالية للطيران، الى بيرث مساء أمس السبت، وضعت الشرطة الاصفاد في يديه وقناعا على وجهه.

وقال بعض ركاب الرحلة لمحطة "ايه بي سي" التليفزيونية، وقد وقفوا في طابور استعدادا لرحلة معدلة الى لندن، إن الراكب تصرف على نحو غريب على متن الطائرة، حيث حبس نفسه داخل دورة المياه لاكثر من ساعة، بعد وقت قليل من الاقلاع.

وعندما خرج أخيرا من دورة المياه، أخذ يصرخ في وجه باقي الركاب، وبدأ يتصرف وكأنه يتأهب لخوض مباراة في الملاكمة.

تعد الرحلة من بيرث إلى لندن من أطول الرحلات الدولية في العالم حيث تستغرق حوالي 17 ساعة.