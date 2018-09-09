السعر العنصر الأهم عند شراء تذاكر الطيران

المصدر: Ⅶ دبي - لؤي عبدالله

أظهرت نتائج استطلاع «البيان الاقتصادي» أن النسبة الأكبر من المسافرين تعتبر السعر العامل الأساسي عند اتخاذ قرار شراء تذكرة السفر مقارنة بمستوى الخدمة على شركة الطيران.

وأكد 87% من المشاركين في الاستطلاع على موقع «البيان الإلكتروني» أن السعر يعتبر العامل الأهم عند شراء تذكرة السفر مقارنة بـ 13% أشاروا إلى أن مستوى الخدمة على شركة الطيران هو العامل الرئيسي في اتخاذ قرار الشراء.

وأظهرت النتائج عبر موقع «تويتر»، أن 82% من المشاركين في الاستطلاع يعتبرون سعر تذكرة السفر أو الحاسم في اتخاذ قرار الشراء، بينما يرى 18% أن مستوى الخدمة على شركة الطيران هو العامل الأهم. وأشار الاستطلاع إلى أن 85% من المشاركين في إبداء الرأي، عبر «فيسبوك»، أكدوا أن السعر هو العمل الأساسي، مقارنة بـ15% قالوا إن مستوى الخدمة على شركة الطيران يعتبر العامل الأهم عند اتخاذ قرار الشراء.

ويرى خبراء أن قطاع السفر في الإمارات يتميز عن غيره بتوفر كل الخيرات بالنسبة للمسافرين والسياح، من حيث تعدد وتنوع شركات الطيران العاملة في السوق وتنوعها بين شركات الطيران التجاري وشركات الطيران الاقتصادي وبمختلف الدراجات، بحيث يمكن لكل مسافر أن يختار ما يتناسب مع مستواه الاقتصادي. وينعكس هذا التنوع على الفنادق المنتشرة في الإمارات والموزعة بين الفنادق الفاخرة والمتوسطة، إضافة إلى الفنادق الاقتصادية والشقق الفندقية بمختلف مستوياتها.