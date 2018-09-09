رسوم ترامب ترفع أسعار منتجات «أبل»

المصدر: واشنطن - د ب أ

قالت شركة «أبل»، إن الرسوم الجمركية المقترحة من الولايات المتحدة على منتجات مستوردة من الصين تبلغ قيمتها 200 مليار دولار سوف ترفع أسعار بعض منتجاتها مثل «أبل ووتش» وسماعات الرأس «آي بود».

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الشركة ومقرها مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا أخبرت مكتب الممثل التجاري الأميركي في خطاب بتاريخ 5 سبتمبر أن العديد من المنتجات ستتأثر مثل جهاز كمبيوتر المكتبي الصغير «ماك» وقلم أبل الملحق بأجهزة (آي باد) وأجهزة شحن ومحولات متنوعة وأدوات المعدات المستخدمة لتصنيع وتصميم بعض المنتجات في الولايات المتحدة.

وفرضت أميركا تعريفات على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار مع 200 مليار دولار أخرى في المراحل النهائية. وقال الرئيس دونالد ترامب، إنه يدرس فرض تعريفات جديدة على منتجات من الصين بقيمة 267 مليار دولار.