سامسونغ تطلق «غالاكسي واتش» في الإمارات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أطلقت سامسونغ الخليج للإلكترونيات أمس، ساعة «غالاكسي واتش» الذكية في الإمارات. وتعتبر هذه الساعة من أفضل الأجهزة في منظومة غالاكسي في سامسونغ، بفضل العمر طويل الأمد للبطارية وميزات خاصة للعناية بالصحة والتصميم الاستثنائي والمخصص.

وتساعد الساعة الجديدة، التي تركز على اللياقة البدنية، المستخدمين على الاستفادة من القدرات المتطورة لمراقبة الإجهاد والنوم، إضافة إلى تقديم مجموعة أوسع من الخيارات بما في ذلك ثلاث واجهات جديدة للساعة بالألوان الفضي والأسود الحالك والذهبي الوردي وألوان الأحزمة القابلة للتخصيص.

وقال طارق صباغ، رئيس قسم مجموعة المعلومات والهواتف النقالة في سامسونغ الخليج للإلكترونيات: «تلتزم الشركة بالاستمرار في الابتكار الذي يعتبر عنصراً أساسياً من عناصر تميزها. وقد ارتقت ساعة غالاكسي واتش بفضل مزاياها وخياراتها المتنوعة بالأجهزة القابلة للارتداء إلى المستوى التالي. وقد تم تصميم الساعة الأنيقة لتكمل طلتك وتساعدك على الارتقاء بمستوى حياتك، ومنحك القدرة للتعبير عن نفسك بأسلوب شخصي، إضافة إلى إنجاز مهامك المتعددة على نحو مميز، والاتصال بالعالم من حولك على نحو سلس».

تم تحسين عمر بطارية ساعة غالاكسي واتش لمدة تصل إلى أكثر من 80 ساعة، ما ينفي الحاجة لشحنها يومياً، ويساعد المستهلكين على الاهتمام بجداولهم المزدحمة بالأعمال. وإضافة للعمر الأطول للبطارية، توفر عروض هواتف غالاكسي الذكية تجربة اتصال استثنائية بين الأجهزة من خلال الرسائل والمكالمات والخرائط والموسيقى. كما يمكن للمستخدمين أيضاً تسجيل ملاحظات موجزة صباحية ومسائية لتلقي التنبيهات ومتابعة أخبار الطقس وتنظيم جداول مواعيدهم.