إطلاق مشروعات فندقية عملاقة في مصر قريباً

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تعتزم مجموعة فنادق ريكسوس مصر الإعلان قريباً عن إطلاق مشروعات فندقية عملاقة في القاهرة وغيرها من المدن المصرية. وتخطط مجموعة ريكسوس إلى زيادة عدد غرفها في شرم الشيخ، بالإضافة إلى توسيع رقعة انتشارها لتضم المزيد من المواقع مثل، الغردقة، ومرسى سالم، والقاهرة، وأسوان، وغيرها من المناطق السياحية.

وقال اركان يلدريم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لمجموعة فنادق ريكسوس مصر: «تسعى المجموعة إلى تطوير خدماتها التي تقدمها لضيوفها، وذلك من خلال اتباع خطط تنموية مبتكرة، سيبدأ العمل عليها خلال الربع الأخير من عام 2018. حيث نمتلك حاليًا في مصر، 3 فنادق و2000 غرفة فندقية».

وقال إنه «خلال العام القادم، سنعمل على مضاعفة هذا الرقم، في حين سوف نواصل العمل في السنوات الخمس المقبلة، لامتلاك أكثر من 10 آلاف غرفة فندقية موزعة في كافة أنحاء مصر».

وكشف انه قد تم التفاوض مع العديد من الشركات السياحية وخطوط الطيران، بهدف تعزيز سعة الرحلات المتوجهة إلى شرم الشيخ بشكل خاص ومصر بشكل عام. لا سيما تلك القادمة من دول أوروبا وغيرها من دول العالم. وستواصل مجموعة ريكسوس مصر العمل على تنمية منتجاتها وخدماتها، مركزة على الجودة للحفاظ على مكانتها في سوق العمل، مستخدمةً كافة الوسائل الممكنة لتحقيق ذلك.

وأضاف يلدريم: «تتمتع مصر بالعديد من الإمكانات، كالمناخ الرائع، والمواسم الطويلة، وأفضل وجهات الغوص في العالم. فبشكل عام، مصر دولة مهمة، ذات طبيعة خلابة، ومواقع أثرية جديرة بالزيارة». ومضى قائلاً: «لدينا العديد من المشاريع قيد التنفيذ، وسنعلن عنها في القريب العاجل. كما نسعى إلى تعزيز مكانة علامتنا التجارية في الأسواق العالمية الرئيسية، وذلك من خلال اتباع استراتيجيات فريدة من نوعها».