فرنسا تقترح تعديل الضريبة الرقمية الأوروبية

المصدر: فيينا - د ب أ

طالب وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، بتعديل المقترح الأوروبي لزيادة الضرائب على عمالقة الإنترنت مثل غوغل وفيسبوك، إذا تبنت دول أخرى مثل هذه التدابير على أساس عالمي.

وقال لومير إنه سوف يقترح «بند الغروب» حتى تسقط ضرائب الاتحاد الأوروبي، في حال تبنت الدول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدابير مماثلة.

وأضاف لومير في اليوم الثاني من الاجتماعات غير الرسمية لوزراء المالية والاقتصاد بدول الاتحاد الأوروبي في فيينا: «الوضع الحالي غير عادل وغير كاف».

واقترحت المفوضية الأوروبية ضريبة بنسبة 3% على أرباح الشركات البالغ حجم إجمالي أعمالها السنوية العالمية 750 مليون يورو على الأقل (872 مليون دولار)، التي تبلغ مبيعاتها الإلكترونية 50 مليون دولار في أوروبا.