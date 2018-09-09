«مايكروسوفت» تكشف عن أجهزة جديدة 2 أكتوبر

المصدر: نيويورك - وكالات

كشفت شركة مايكروسوفت عن موعد مؤتمرها القادم للكشف عن أحدث أجهزتها الذكية، إذ أرسلت الشركة الأميركية الدعوات للصحافيين بتاريخ 2 أكتوبر المقبل، وهو ما يعنى أنها ستسبق مؤتمر غوغل بأسبوع كامل، وسيعقد فى مدينة نيويورك.

ومن المرجح أن يركز الحدث على الأجهزة اللوحية الخاصة بالشركة التى تحمل اسم «سيرفس»، خاصة بعد أن تم الإعلان عن Surface Go منذ بضعة أسابيع، لذا من المؤكد أن الشركة ستطلق تحديثات لبعض المنتجات الحالية.

ووفقاً لموقع «تك كرانش» الأميركى، هناك بعض التسريبات التي تشير إلى أن الشركة ستطلق هاتف Surface Phone أو ساعة ذكية تحمل اسم Surface Watch. يذكر أن الفترة المقبلة ستكون مثيرة للغاية بالنسبة لمحبي عالم التكنولوجيا، إذ حددت شركة أبل يوم 12 سبتمبر للكشف عن هواتف آيفون المقبلة.