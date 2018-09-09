تحديث جديد لمتصفح «فاير فوكس»

المصدر: نيويورك - وكالات

أطلقت شركة موزيلا تحديثاً جديداً لمتصفح فاير فوكس عبر مختلف أنظمة التشغيل، حيث يوفر العديد من التغييرات والمميزات الجديدة، إذ حصلت نسخة أندرويد من التطبيق على تحسينات في الأداء بشكل عام، إضافة إلى حظر المواقع من تتبع بيانات المستخدمين وجمع المعلومات عنهم بشكل افتراضي.

وحصل إصدار سطح المكتب سواء على ويندوز أو ماك أو لينكس، بعد التحديث على بعض المميزات، بما في ذلك تقليل أحجام صفحات الويب التي يتم تحميلها، إضافة إلى توفير الوضع المظلم لتصبح صفحات المواقع المختلفة باللون الرمادي الداكن، في حين تصبح الكتابة باللون الأبيض، وذلك لتسهيل قراءته في الظلام.

وحتى الآن لم يتم تحديث إصدار iOS، ولكن من المنتظر توفير التحديث خلال الفترة المقبلة للمستخدمين.