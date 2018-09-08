الإمارات تتصدر فرص التوظيف

المصدر: إعداد" لؤي عبدالله ــ غرافيك: أسيل الخليلي

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واصلت الإمارات تسجيل أفضل أداء ضمن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من حيث فرص العمل التي توفرها، ووفقاً لأحدث تقارير مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط من «بيت.كوم» الذي أجراه بالتعاون مع «يوجوف»، المنظمة المتخصصة بأبحاث السوق.

78 ٪

من أصحاب العمل في الإمارات يرغبون في كفاءات جديدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

71 ٪

من المجيبين في مؤشر «بيت.كوم» قالوا إن شركاتهم قامت بتعيين موظفين جدد خلال الأشهر الستة الماضية.

44 %

من الشركات في الإمارات ستقوم بتعيين موظفين جدد في المستويات المبتدئة والمتوسطة.

35 %

ستقوم بتوظيف رؤساء ومديرين إداريين.

32 %

من أصحاب العمل في الإمارات يطلبون مؤهلات إدارة الأعمال.

34 %

من الكفاءات المحلية يجذبها القطاع البنكي والتمويل.

76 ٪

من الشركات متعددة الجنسية والشركات المحلية المتوسطة والصغيرة تخطط لتعيين موظفين جدد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.