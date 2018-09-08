أبل تطلق أداة جديدة لعيون الشرطة

المصدر: نيويورك - وكالات

تخطط أبل لإطلاق أداة جديدة تسمح للشرطة باستفسار الشركة الأميركية بشأن بيانات مستخدميها، وتهدف كذلك إلى تنوير العناصر الأمنية حول المعلومات التي يمكن ولا يمكن الحصول عليها من مصنّع «آيفون».

وحسب ما أظهرته رسالة أرسلت بتاريخ 4 سبتمبر من مستشار أبل القانوني، كيت آدامز، إلى السناتور الأميركي، تشيلدون وايتهاوس، ديمقراطي من رود آيلاند، فإن الشركة العملاقة يمكنها توفير بعض المعطيات بشأن مستخدميها إلى السلطات الأمنية إذا طلبوا منها ذلك بشكل قانوني ورسمي.

وجاء في الرسالة أن أبل استجابت لأكثر من 14 ألف طلب من مسؤولي الأمن، العام الماضي، بما فيها 231 «طلباً طارئاً».