غوغل تكشف عن هواتف جديدة الشهر المقبل

المصدر: نيويورك - وكالات

أعلنت «غوغل» بشكل رسمي، أنها تستعد لعقد حدث كبير في مدينة نيويورك يوم 9 أكتوبر المقبل، حيث أرسلت الشركة دعوات للحدث الذي يتضمن هاشتاق «صنع بواسطة غوغل»، حيث من المنتظر أن تكشف الشركة خلال هذا الحدث، عن عدد من هواتفها المقبلة، التي تم تسريب الكثير من المعلومات عنها خلال الفترة الماضية.

وعلى عكس أحداث وفعاليات غوغل السابقة، التي عقدت بالقرب من مقرها كاليفورنيا، فإن هذا الحدث سيجرى عقده في مدينة نيويورك هذه المرة، ومن المنتظر أن توفر الشركة بث فيديو مباشراً عبر يوتيوب لكافة تفاصيل مؤتمرها العالمي، فيما تحتوى الدعوة على رقم «3»، الذي يشير إلى الجيل الثالث من هواتفها الذكية. ومن المنتظر أن تأتى الهواتف بشرائح معالج Snapdragon 845، وكاميرا خلفية واحدة، وكاميرات أمامية مزدوجة، وشحن لاسلكي، وظهر زجاجي.