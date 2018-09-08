متقاعد ألماني يبني مدينة من الورق المقوّى

المصدر: بامبرغ - د ب أ

أكمل متقاعد ألماني (78 عاماً)، مدينة كبيرة مصنوعة من الورق المقوى، كان قد بدأ بناءها منذ نحو 65 عاماً. وقال كارل شبيربر، المتقاعد المنحدر من بلدة بورغبراخ بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، إنه أقام مدينة كاملة من الورق المقوى على مساحة 40 متراً مربعاً، مضيفاً أنها معروضة الآن في متجر أثاث سابق بالبلدة.

وذكر شبيربر أن العديد من المباني التي قام ببنائها لم تشارك في المعرض، بسبب عدم وجود مساحة لها، موضحاً أنه كان يحتاج لمساحة تبلغ 100 متر مربع لعرضها جميعاً. وقام شبيربر ببناء أكثر من 4 آلاف مبنى من الورق المقوى خلال الـ 65 عاماً الماضية. ويبلغ ارتفاع أكبرها 70 سنتيمتراً، بعدد طوابق يبلغ 90 طابقاً.

وذكر شبيربر أنه كان يقضي نحو 3 ساعات يومياً في إنشاء مبنى واحد، موضحاً أنه لم يحتج في عمله أكثر من مسطرة وقلم رصاص ومادة لاصقة وورق مقوى، مشيراً إلى أنه استوحى شكل المدينة من مدينة فرانكفورت.