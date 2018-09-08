شركة سيارات صينية تعيد طرح طراز «رد فلاج»

المصدر: بكين - د ب أ

استعانت مجموعة إنتاج السيارات الصينية «إف إيه دبليو» (فاو) بكبير مصممي شركة رولز رويس السابق، في محاولة لإحياء نجاح طراز «رد فلاج» الذي طورته الشركة من أجل الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونج قبل ستة عقود.

وذكر المصمم المخضرم جيليس تايلور عبر صحفته على موقع «لينكيد إن» أنه سيقود فريق التصميم لهذا الطراز، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ الإخبارية. وكان تايلور قد ترك منصبه كمدير للتصميم في رولز رويس أوائل العام الجاري.

وتسعى الشركة نحو استعادة نجاح طراز «رد فلاج»، الذي بدأ انتاجه في عام 1958، حيث يهدف رئيسها شو ليوبينج الذي تولى منصبه العام الماضي، إلى رفع المبيعات بمقدار 100 ضعف بحلول عام 2025، لتنتج الشركة نحو 300 ألف وحدة من هذا الطراز سنوياً.