«فيات كرايسلر» تنفي الاندماج مع كيانات أخرى

المصدر: أمستردام - د ب أ

أكد جون إلكان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «فيات كرايسلر أوتومبيلز» الإيطالية الأميركية لصناعة السيارات استمرار المجموعة ككيان مستقل وعدم الدخول في اندماجات مع كيانات أخرى، في الوقت الذي أيد فيه مساهمو الشركة تعيين البريطاني مايك مانلي رئيساً تنفيذياً لها.

وقال إلكان أمام مساهمي الشركة في الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت بالعاصمة الهولندية أمستردام، إن المستقبل هو مستقبل بناء وليس مستقبل تفكيك، إن فيات كرايسلر شركة ذات مستقبل قوي مستقل. وأضاف أن «فيات كرايسلر» ستظل في الوقت الراهن كيانا مستقلا في الوقت الذي تتحول فيه صناعة السيارات في العالم نحو السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة.