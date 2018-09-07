«أفييشن هاندلنغ» مشغلاً أرضياً لـ«الاتحاد» بمطار الملكة علياء

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «أفييشن هاندلنغ سيرفسيز»، الشريك الاستراتيجي لـ«مينزيس»، الشركة العالمية لخدمات المناولة الأرضية، عن توقيع اتفاقية مع طيران الاتحاد، تقوم بموجبها بتقديم مجموعة متكاملة من خدمات المناولة الأرضية لطائراتها الناقلة القادمة والمغادرة عبر مطار الملكة علياء الدولي.

جاء الإعلان عن هذه الاتفاقية خلال حفل استقبال أقامته الشركة بحضور فريق إدارة طيران الاتحاد، وكبار مسؤولين مطار الملكة علياء الدولي، وعدد من كبار الشخصيات من القطاعين العام والخاص.

وفي إطار هذه الاتفاقية ستتولى شركة «أفييشن هاندلنغ سيرفسيز»- «مينزيس»، توفير مجموعة شاملة من خدمات المناولة الأرضية للناقلة الإماراتية، بما فيها استقبال الطائرات وتنظيم حركتها، ومناولة البضائع، إلى جانب خدمات الدعم الفني المختلفة.

يأتي هذا التعاون في إطار سعي «أفييشن هاندلنغ سيرفسيز»- «مينزيس» نحو توسيع نطاق أعمالها عالمياً وإقليمياً، حيث وصل عدد شركات النقل والطيران التي تتعامل معها إلى 22 شركة في مطار الملكة علياء الدولي، يشغلون بمعدل 250 رحلة أسبوعياً.

وقال محمد تامبي داوود، مدير محطة عمان في شركة «أفييشن هاندلنغ سيرفسيز»- «مينزيس»: «إن منح شركة طيران تعتبر أحد أفضل شركات الطيران في العالم (طيران الاتحاد) عقد تشغيل الخدمات الأرضية لشركة أفييشن هاندلنغ سيرفسيز يعكس مستوى الاحترافية، التي وصل لها فريقنا المكون من 400 موظف أردني، حيث تشغل طيران الاتحاد 14 رحلة أسبوعياً، ونحن واثقون بأن هذا التعاون سيثمر عن تحقيق الأهداف المنشودة لكلا الطرفين. وعلى الجانب الآخر، ستسهم هذه الشراكة في تعزيز مكانتنا الرائدة في مجال تقديم خدمات المناولة الأرضية في الأردن والعديد من دول العالم».

من جانبه قال راشد الشرجي، مدير محطة طيران الاتحاد في عمّان: «نحن على ثقة أن شركة «أفييشن هاندلنغ سيرفسيز»- «مينزيس» ستقدم خدمات المناولة الأرضية بأعلى مستويات الجودة بما يتماشى مع مقاييس الخدمة المقدمة من طيران الاتحاد للمسافرين على متن طائراتها؛ ومن هنا، تم اعتمادها وكيلاً تشغيلياً لطيران الاتحاد في الأردن».

جدير بالذكر أن شركة «مينزيس»، هي شركة عالمية رائدة في مجال خدمات المناولة الأرضية تأسست عام 1995. تقدم الشركة خدماتها حالياً لأكثر من 500 عميل في 209 مطاراً موزعاً في 33 دولة حول العالم، وتضم فريقاً عالمياً متخصصاً يفوق عدد أفراده 32 ألف موظف. وتوفر «مينزيس» بخبراتها الواسعة مجموعة متكاملة من الخدمات الأرضية التي تتناسب جميعها مع مختلف احتياجات العملاء.