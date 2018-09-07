هيونداي تستهدف بيع 120 ألف وحدة من طراز «أفانتي»

المصدر: سيئول - د ب أ

ذكرت شركة «هيونداي موتور» أنها تستهدف الوصول بمبيعات الطراز المعدل من سيارتها المدمجة «أفانتي» في السوق المحلية إلى 120 ألف سيارة بحلول 2019.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن لي كوانج جوك، النائب التنفيذي لرئيس «هيونداي موتور»، قوله أثناء أول اختبار للجيل الجديد من السيارة في مدينة ناميانجيو بالقرب من سيئول، إن التغييرات الجذرية في التصميمات الخارجية وبخاصة بالنسبة للمصابيح الأمامية والخلفية تستهدف جذب العملاء الشباب في سن العشرينيات أو الثلاثينيات.

وأضاف أن الشركة تستهدف إطلاق السيارة المدمجة المعدلة في السوق الأميركية خلال العام الحالي دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وتباع السيارة «أفانتي» باسم «إلنترا» في الأسواق الخارجية.

وتأتي النسخة المعدلة من السيارة «أفانتي» مع تغييرات جذرية في مقدمة السيارة بإضافية مصابيح على شكل مثلث وشبكة أسمك، وإضافة لمسات جديدة إلى خلفية السيارة في صورة تصميم الخلفية ونظم الإضاءة. كما تحتوي السيارة على مجموعة جديدة من عوامل الأمان مثل نظام التحذير من التصادم الخلفي وأنظمة تأمين الخروج الآمن من السيارة.

وتعمل السيارة الجديدة بمحرك بنزين سعة 1.6 لتر أو محرك ديزل (سولار) سعة 1.6 لتر. وتم تزويد السيارة ذات محرك البنزين بنظام يدوي أو ذكي لنقل الحركة، في حين أن السيارة الديزل مزودة بناقل حركة يعطي 7 سرعات مختلفة.

ومن المقرر أن يبدأ سعر النسخة الجديدة من السيارة «أفانتي» من 14 مليون وون (12 ألف دولار) ويصل إلى 24 مليون وون (21 ألف دولار). يذكر أن «هيونداي» باعت من هذا الطراز الذي يباع في السوق المحلية باسم «أفانتي» وفي الأسواق الخارجية باسم «ألنترا» نحو 13 مليون سيارة منذ إطلاقه في أكتوبر 1990 وحتى يوليو 2018.