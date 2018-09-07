كانون تبتكر نظاماً تصويرياً جديداً

المصدر: دبي - البيان

ابتكرت «كانون أوروبا» نظاماً مبتكراً من شأنه رسم ملامح جديدة لعالم التصوير الفوتوغرافي وصناعة الأفلام.

يوسّع النظام الجديد المتسم بالجرأة في الابتكار إمكانيات التصوير بطرق لا حصر لها، ويأتي إطلاقه بعد مرور أكثر من ثلاثين عاماً على إطلاق النظام الأصلي EOS الذي ساهم في تحديد ملامح عصر التصوير الراهن.

فقد تم تصميم هيكل حامل عدسات RF في النظام الإلكتروني البصري الجديد بمزيج مثالي من التصميم البصري والميكانيكي والإلكتروني، من أجل التقاط اللحظات الفريدة بطرق يمكن القول إنها كانت مستحيلة في السابق.

وقال يويتشي إشيزوكا، الرئيس والرئيس التنفيذي إن «كانون عندما أطلقت النظام EOS قبل 30 عاماً، أرسلت رسالة واضحة مفادها أن مستقبل التصوير يكمن في هذا النظام».

وأضاف: «يستمرّ التزامنا في تحسين عالم التصوير الفوتوغرافي بعدما ظلّ هذا النظام إلى الآن واحداً من أنظمة التصوير الأكثر شهرة في العالم، وستواصل كانون الاستثمار في هذا النظام عبر ابتكار مزيد من الكاميرات والعدسات والملحقات التي ترتقي بجودة الصورة».