«أزيموت» تطرح 18 يختاً جديداً في «كان لليخوت»

المصدر: دبي - البيان

تستعد «أزيموت لليخوت» للمشاركة في «مهرجان كان لليخوت 2018» الأضخم من نوعه في أوروبا، حيث ستعرض الشركة أسطولاً ضخماً يضم 18 يختاً، بما في ذلك 3 يخوت جديدة ستعرض لأول مرة في العالم في المهرجان الذي سيُعقد في الفترة ما بين 11 و16 سبتمبر.

وأكد ماركو فالي، الرئيس التنفيذي لشركة «أزيموت لليخوت» ثقته بالمنتجات المتميزة التي يتم عرضها في المهرجان، وقال: «نعمل على إثراء نماذجنا المعروضة في كل موسم، التي تلبي دوماً احتياجات عملائنا وتجسد أفكارهم الكامنة في الحصول على تجربة الإبحار الفاخرة، بمستوى يتماشى مع رغباتهم في التمتع باقتناء هذه اليخوت وقيادتها في أجواء تبعث الراحة في نفوسهم بعيداً عن ضغوط العمل. ونحن نسعى جاهدين لإطلاق تصاميم مبتكرة تمثل الأناقة والراحة، مع مراعاة استخدام أحدث التقنيات، ما يجعلنا متفوقين على منافسينا في صدارة القائمة».