عملات كندية جديدة ثلاثية الأبعاد

المصدر: دبي - البيان

طرحت دار سك العملة الملكية الكندية عملات جديدة ثلاثية الأبعاد من تصميم الفنان مات بوين، وهي عبارة عن عملة فضية من فئة 250 دولاراً تحمل اسم «التجار الرحالة الكنديون» وتزن 1 كيلوغرام وبيضاوية الشكل ومقعرة تظهر رسومات فنية رائعة، حيث تصور المشهد الدرامي للتجار البواسل الذين قادوا تجارة الفراء في كندا وهم يجتازون النهر.

كما تم طرح عملة فضية منحوتة جديدة من فئة 100 دولار تحمل اسم «سوبرمان آخر أبناء كريبتون»، وهي منحوتة ثلاثية الأبعاد مطلية بالذهب ينطلق على وجهها الآخر البطل الخارق الأسطوري. وهذه العملة من الفضة الخالصة عيار 10 أوقية، وهي نتاج التعاون المشترك بين فنان الكتب المصورة الشهير جيسون فابوك، وفنان نحت العملات ماثيو بورتر.